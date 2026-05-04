04 мая 2026 в 12:36

Магия одной ложки: вот как приготовить пышные кексы с жидкой начинкой за 7 минут

Фото: D-NEWS.ru
Всего 7 минут — и тесто готово. Секрет пышных маффинов кроется не в долгом замесе, а в правильной технике взбивания яиц и аккуратном смешивании с мукой.

Что понадобится

200 г муки (пшеничной или цельнозерновой), 2 яйца, 100 г сахара, 150 мл несладкого йогурта, 60 г сливочного масла, 100 г джема (клубничный, вишневый и др.), 1 ст. л. лимонного сока, 1,5 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Как я готовлю

Йогурт достаю из холодильника заранее, чтобы согрелся. Масло растапливаю. Духовку разогреваю до 180 °C.

Яйца, сахар и соль взбиваю миксером на высокой скорости 3--5 минут до пышной светлой массы. Вливаю йогурт, лимонный сок, растопленное масло, взбиваю недолго. Муку с разрыхлителем просеиваю, постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешиваю лопаткой снизу вверх.

Наполняю формочки тестом на 1/3, в центр кладу 1 ч. л. джема, добавляю тесто до 2/3 формы. Выпекаю 15--20 минут. Проверяю шпажкой. Даю остыть, посыпаю сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
