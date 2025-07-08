Магазинный сыр? Нет, спасибо! Домашняя филадельфия за 2 шага без варки. Если хотите приготовить нежный домашний сыр филадельфия, который по вкусу не уступит покупному, этот рецепт для вас. Всего четыре простых и бюджетных ингредиента и немного терпения — и сливочный сыр уже готов. Такой сыр прекрасно подходит для завтраков, закусок и бутербродов.

Ингредиенты

Сметана 20% — 300 г

Йогурт без добавок — 150 г

Лимонный сок — 1,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Смешайте сметану, йогурт, лимонный сок и соль до однородности. Варить ничего не нужно. Застелите дуршлаг 3–4 слоями марли, поставьте его над тарелкой, чтобы стекала сыворотка. Вылейте смесь в дуршлаг, заверните края марли и поставьте небольшой гнет. Уберите сыр в холодильник на 12–16 часов для стягивания и созревания.

Домашний сыр получается мягким, сливочным и с лёгкой кислинкой.

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