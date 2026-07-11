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11 июля 2026 в 14:03

Магазинные паштеты отдыхают — делаю намазку из баклажанов с печеной морковью. Самое то для хрустящего хлеба

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт — находка для тех, кто устал от однообразных закусок. Баклажаны в компании с морковью и орехами дают такой вкус, что тосты разлетаются за минуту.

Ингредиенты

Баклажаны — 600 г, морковь — 150 г, чеснок — 1 головка, грецкие орехи — 80 г, оливковое масло — 40 мл, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала накалываю баклажаны ножом, чищу морковь и заворачиваю ее в фольгу вместе с головкой чеснока. Все это летит на противень в духовку на полчаса при 200 градусах. Тем временем можно обжарить орехи на сухой сковороде — так они отдадут больше аромата. Когда овощи остынут до теплого, вынимаю мякоть из баклажанов, чищу морковь и выдавливаю из чеснока мягкие зубчики. Кидаю все в блендер вместе с орехами и пробиваю до гладкого пюре. Остается только посолить, поперчить, добавить оливковое масло и еще раз перемешать. Перекладываю в банку и убираю в холодильник — в холодном виде эта намазка просто бомба на тостах.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась невероятно нежной, с легкой сладостью и ореховой ноткой. Намазка отлично держится на тосте, не растекается. Рекомендую подавать горячей, прямо из духовки, на хрустящем хлебе — вкус дымка и сладости раскрывается на все сто.

Проверено редакцией
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овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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