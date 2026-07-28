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28 июля 2026 в 12:16

Магазинной рыбе — нет: засаливаю скумбрию с чайной заваркой, получается шедевр с ароматом дымка и тающей текстурой

Фото: D-NEWS.ru
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Скумбрия в чае — это кулинарное волшебство: дешевая рыба превращается в деликатес с красивым золотистым цветом и плотной нежной текстурой. Вся хитрость в крепкой заварке, которая придает скумбрии аппетитный вид и особый вкус, а лук и масло делают ее сочной и ароматной.

Ингредиенты

Cкумбрия — 2 шт., вода — 1 л, соль — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., черный чай (сухая заварка) — 2 ст. л., луковая шелуха — 2 горсти (по желанию).

Как готовлю

Сначала мою скумбрию, отрезаю голову, хвост и плавники, тщательно чищу брюшко от черной пленки. В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль, сахар и сухую заварку (по желанию — горсть луковой шелухи для цвета), довожу до кипения и варю 2 минуты. Полностью остужаю этот крепкий чайный рассол и заливаю им подготовленную рыбу так, чтобы она была полностью покрыта. Отправляю в холодильник на 8–10 часов.

Готовую рыбу достаю, обсушиваю бумажным полотенцем, смазываю тонким слоем растительного масла и нарезаю кусочками. Идеально подавать с отварной картошкой, зеленым луком или просто как холодную закуску.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел все ожидания: рыба получилась упругая, жирная, с легким ароматом дымка — как будто я ее коптил, а не просто засолил. Меня удивило, что никакой химии, только чайная заварка и соль. Советую подавать с тонкими кольцами красного лука и черным хлебом — идеальная закуска!

Проверено редакцией
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