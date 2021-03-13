Денег не хватило: магаданского школьника высадили из маршрутки на мороз

https://static.news.ru/photo/3fd3190a-8499-11eb-8eeb-96000091f725_660.jpg Фото: Новости 51 региона/vk.com

Прокуратура Магаданской области начала проверку в отношении водителя маршрутного такси, который высадил 13-летнего школьника, не оплатившего проезд. У ребёнка не хватило денег на транспортной карте.

Инцидент произошёл вечером в столице региона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что подросток остался один на морозе.

Температура воздуха в Магадане в эти дни достигает -15 градусов.

Губернатор Сергей Носов пообещал взять ситуацию под личный контроль. В регионе проведут водителям общественного транспорта дополнительно объяснят, что отныне такие действия — нарушение закона.

Сообщения об инцидентах, когда из общественного транспорта по той или иной причине высаживают детей, пожилых людей или инвалидов, поступают из самых разных уголков страны регулярно. Широкий резонанс получают те случаи, когда пассажира оставляют на морозе. При этом причины таких действий водителей и кондукторов бывают разные, но чаще всего — проблемы с оплатой.

Так, например, в Кировской области кондуктор, несмотря на сильный мороз, высадила из автобуса школьника, который не смог оплатить проезд. Аналогичный случай произошёл в Волгограде: у ребёнка закончилось действие транспортной карты. В Перми водитель автобуса выгнал подростка на холод из-за отсутствия защитной маски. А в Омске оставили мёрзнуть на остановке пожилую женщину-инвалида, которая слишком долго забиралась в салон.

В свою очередь в московском департаменте транспорта заявили, что водители не имеют права заставлять людей покинуть общественный транспорт, так как их главной задачей являются безопасность и комфортная перевозка пассажиров. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказал мнение, что из общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать людей, но только тех, у кого нет маски. Правда, такое право он делегировал другим пассажирам.

7 марта в России вступил в силу закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые. Изменения были внесены в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта, писал NEWS.ru.