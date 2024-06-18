Любителям секса на одну ночь дали важный совет Metro: любителям секса на ночь нужно обсудить с партнером дальнейшие действия

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Психотерапевт и клинический сексолог Несс Купер посоветовала любителям секса на одну ночь обсудить с партнером, будет ли возможность уделить время заботе друг о друге. По ее словам, некоторые люди не могут уединиться с кем-то надолго, информирует Metro. Также важно объяснить партнеру, что близость и внимание являются такой же частью секса, как и прелюдия.

Может оказаться полезным узнать, удобно ли одному из вас остаться у другого ненадолго после секса. Некоторые люди могут быть слишком заняты или арендуют совместное жилье, где не могут уединиться с кем-то надолго, — сказала психотерапевт.

Купер отметила, что можно обсудить с партнером, чем можно будет перекусить после секса и во что переодеться. Позаботиться о себе после секса на ночь допустимо и самостоятельно. Сексолог рекомендует запланировать обсуждение произошедшего с другом, устроить день отдыха от всего или отправиться на пробежку. Эксперт добавила, если чувствуется необходимость поговорить после секса, а человек не может этого сделать, можно поискать среди друзей того, с кем можно все обсудить.

Ранее 41-летний мужчина пожаловался, что чувствует колоссальную разницу в сексе с супругой и любовницей после 20 лет брака. В письме секс-коучу Ричу Юзвяку он сообщил, что в постели «на стороне» чувствует себя легендарным любовником. Однако близость с супругой после такого опыта стала казаться мужчине тусклой.