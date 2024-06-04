Женатый мужчина пожаловался на секс с любовницей после 20 лет брака Slate: мужчина заявил, что чувствует себя легендарным любовником не с женой

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Секс-коуч Рич Юзвяк ответил на письмо мужчины, который после 20 лет брака пожаловался на разницу в сексе между любовницей и супругой, информирует Slate. По его словам, жена знает об этих встречах. 41-летний мужчина чувствует себя легендарным любовником в постели с другой.

Возможно, это слишком много, но это, безусловно, очень хорошо: отличная выносливость, хороший контроль, и мне кажется, что я могу терпеть часами, — поделился он.

Ситуация с женой сложилась иная. По его словам, близость с супругой была в лучшем случае тусклой.

Секс-коуч предположил, что на качество полового акта влияет ощущение новизны, которое мужчина получает с другой партнершей. Эксперт заявил о так называемом эффекте Кулиджа, названного в честь президента США Келвина Кулиджа, согласно которому новые связи освежают интерес к сексу. По мнению коуча, причина может крыться в хорошей совместимости с любовницей. Также Юзвяк допустил, что жена очень хорошо знает эрогенные зоны мужчины, от чего тот быстро достигает оргазма.

Психолог Анастасия Полхова ранее объяснила, как быть родителям, если ребенок застал их в процессе полового акта. По словам эксперта, не стоит демонстрировать смущение. Психолог порекомендовала объяснить несовершеннолетнему, что интимная близость является физическим проявлением любви между матерью и отцом, а также ответить на интересующие ребенка вопросы.