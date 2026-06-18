Психотерапевт ответила, почему современные бабушки не сидят с внуками Психотерапевт Никитина: пожилые в России стремятся к активному образу жизни

В России женщины старше 50 лет все еще стремятся к активному образу жизни и меньше сидят с внуками, рассказала 360.ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Она отметила, что сейчас представители этого поколения ощущают себя иначе.

Здорово, что наконец настали времена, когда у женщины освободились руки, появилось время. И она может не просто гоняться за ребенком с хворостиной по двору, а дать ему что-то большее, — заявила Никитина.

Психотерапевт подчеркнула, что, помимо времени с внуками, женщины также продолжают строить карьеру, путешествовать и заниматься хобби. По ее словам, сейчас «перестройка образа бабушки» достигла своего пика.

Ранее член Американской психологической ассоциации Кеннет Бариш заявил, что ослабление связей со старшим поколением стало одним из факторов кризиса психического здоровья среди детей и подростков. По его словам, человечество не эволюционировало для воспитания без поддержки родственников, а детям всегда были нужны бабушки и дедушки.