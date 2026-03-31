Лью под куст не просто воду, а «сладкое» удобрение: летом смородину не узнать — ягоды крупные, сладкие, как мед

Лью под куст не просто воду, а «сладкое» удобрение: летом смородину не узнать — ягоды крупные, сладкие, как мед

Чтобы смородина радовала крупными, сладкими ягодами, достаточно всего одной весенней подкормки — и делать ее нужно сразу после схода снега, пока почки еще не проснулись. Секрет в трех компонентах.

Первый — суперфосфат: столовая ложка на 10 литров воды. Он отвечает за размер ягод и их сахаристость. Поскольку суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, сначала залейте его литром кипятка, размешайте, дайте настояться час, а затем доведите объем до 10 литров.

Второй — сульфат калия: столовая ложка на 10 литров. Калий делает ягоды слаще, укрепляет куст и повышает морозостойкость.

Третий — борная кислота: примерно 1 грамм на 10 литров. Бор стимулирует цветение, увеличивает количество завязей и делает плоды крупнее. Сначала растворите борную кислоту в стакане горячей воды, затем влейте в общий раствор. Все три компонента соедините в одном ведре, тщательно перемешайте.

Под каждый куст смородины нужно вылить по полведра готового раствора. Лить удобрение не под корень, а по периметру кроны — именно там находятся активные всасывающие корни. Такая подкормка займет всего час времени, но результат вы заметите уже летом: ягоды будут крупными, сладкими, а урожай — таким обильным, что ветки пригнутся к земле.

