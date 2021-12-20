Лётчиков призвали учить высшему пилотажу

Современных лётчиков нужно учить высшему пилотажу на случай отказа электроники, заявил заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов изданию Pravda.Ru. Он уверен, что профессиональные навыки нельзя ставить ниже компьютеризации. Смирнов привёл в пример две катастрофы с самолётам Boeing, когда, по его словам, автоматика не дала пилотам взять на себя управление.

На одном из совещаний на высоком уровне пошёл разговор на эту тему. Самолётостроители настаивают на том, чтобы была только электроника. Я говорю конструктору: «Представьте себе, вы взлетели, 200-300 человек на борту, в том числе вы и ваша семья, и вдруг отказывает вся электроника. Что делать?» Он говорит: «Как что? Для этого командир корабля есть». Я говорю: «Так вы же этой электроникой не даёте возможности, чтобы командир корабля взял проблему на себя. А современные пилоты не учатся этому». Например, высшему пилотажу, — сказал лётчик.

Смирнов объяснил, что пилоты тренируются на тренажёре, а раньше делали это на настоящем самолёте — сам он летал с 15 лет на планере БРО-9.

Подготовка пилотов производится на основании документов международного класса, которые диктует ИКАО (International Civil Aviation Organization — ред. NEWS.ru). В ИКАО состоят все страны мира. Не авиакомпании, не аэропорты, а страны. Все государства вырабатывают порядок подготовки пилотов, инженеров, — сообщил Смирнов.

Эта же организация выдвигает требования, например, по качеству керосина, но в России есть с ним проблемы. Топливо идёт танкерами из Мурманска, заливается в другие ёмкости для доставки в аэропорт, а их не контролируют, сказал заслуженный пилот СССР.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал» во время рейса из Москвы в Ноябрьск был вынужден сменить курс и приземлиться в Тюмени. На борту находилось 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних. При посадке никто не пострадал.