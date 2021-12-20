Лётчиков призвали учить высшему пилотажу

Лётчиков призвали учить высшему пилотажуЧлен Общественного совета Ространснадзора Смирнов: лётчиков нужно учить высшему пилотажу
Современных лётчиков нужно учить
На одном из совещаний на высоком уровне пошёл разговор на эту тему. Самолётостроители настаивают на том, чтобы была только электроника. Я говорю конструктору: «Представьте себе, вы взлетели, 200-300 человек на борту, в том числе вы и ваша семья, и вдруг отказывает вся электроника. Что делать?» Он говорит: «Как что? Для этого командир корабля есть». Я говорю: «Так вы же этой электроникой не даёте возможности, чтобы командир корабля взял проблему на себя. А современные пилоты не учатся этому». Например, высшему пилотажу, — сказал лётчик.
Смирнов объяснил, что пилоты тренируются на тренажёре, а раньше делали это на настоящем самолёте — сам он летал с 15 лет на планере БРО-9.
Подготовка пилотов производится на основании документов международного класса, которые диктует ИКАО (International Civil Aviation Organization — ред. NEWS.ru). В ИКАО состоят все страны мира. Не авиакомпании, не аэропорты, а страны. Все государства вырабатывают порядок подготовки пилотов, инженеров, — сообщил Смирнов.
Эта же организация выдвигает требования, например, по качеству керосина, но в России есть с ним проблемы. Топливо идёт танкерами из Мурманска, заливается в другие ёмкости для доставки в аэропорт, а их не контролируют, сказал заслуженный пилот СССР.
Ранее пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал» во время рейса из Москвы в Ноябрьск был вынужден сменить курс и приземлиться в Тюмени. На борту находилось 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних. При посадке никто не пострадал.