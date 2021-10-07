Лукашенко рассказал о подтверждающих его победу соцопросах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии соцопросов, которые подтверждают его победу на президентских выборах в августе 2020 года, сообщает БелТА.

Я внимательно отслеживаю СМИ. И в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий президент однозначно победил, — заявил Лукашенко.

При этом он не сообщил, кто и когда проводил эти социологические исследования.

Президент Белоруссии также прокомментировал санкции, которые ввели на Западе в отношении Минска. По его словам, их цель — устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счёте экономику Белоруссии.

Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека. И тем более уже не результаты выборов, — резюмировал Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года, в стране начались масштабные акции протеста, которые продолжались в течение нескольких месяцев. Их участники выражали сомнения в легитимности нового президентского срока Лукашенко и считали победителем выборов кандидата от объединённой оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее Лукашенко заявил, что между ячейками, готовившими теракты в стране, и спецслужбами США обнаружены прямые контакты.