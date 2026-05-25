Лук гниет прямо в земле: старый деревенский способ помогает спасти урожай

Луковая муха способна за несколько недель испортить всю грядку. Перо начинает желтеть, луковицы загнивают, а внутри хозяйку ждет неприятный сюрприз — прожорливые личинки. Но опытные дачники давно используют простой способ, который помогает защитить посадки еще до появления вредителя.

Перед посадкой севка важно не пропустить два подготовительных шага. Сначала лук на 10–20 минут опускают в слабый раствор марганцовки для обеззараживания. После этого аккуратно срезают сухую верхушку — так перо появляется быстрее и дружнее.

Главный секрет — обычная соль. Небольшую щепотку насыпают прямо в бороздку перед посадкой лука. Затем соль слегка перемешивают с землей и только после этого высаживают севок. Такой способ создает неблагоприятную среду для луковой мухи: вредителю сложнее откладывать яйца, а личинки плохо выживают в почве.

Важно помнить, что соль используют только один раз за сезон и в небольшом количестве. Иначе можно испортить структуру почвы. Если не хочется рисковать, соль заменяют древесной золой или табачной пылью — они тоже хорошо отпугивают вредителей и дополнительно подкармливают лук.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что лук дольше остается крепким и зеленым без лишних обработок. А еще она советует не загущать посадки и чаще рыхлить землю после полива — так грядки быстрее просыхают и вредителей становится заметно меньше.

