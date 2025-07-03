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03 июля 2025 в 18:51

Лучший шоколадный торт — без желатина и без выпечки! Настоящий восторг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный торт без выпечки — нежный, тающий во рту и невероятно простой в приготовлении. Это идеальный десерт, когда хочется сладкого, но нет времени на долгую готовку. Всего несколько ингредиентов — и перед вами настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

  • печенье «Юбилейное» — 800 г;
  • молоко — 1 стакан;
  • какао-порошок — 8 ст. л.;
  • сливочное масло — 180 г;
  • сухое молоко — 500 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • вода — 1 стакан.

Приготовление:

  1. Смешать молоко и какао до однородности.
  2. Добавить размягченное масло, тщательно перемешать.
  3. Приготовить сироп из воды и сахара, остудить.
  4. Соединить сироп с шоколадной массой.
  5. Форму застелить пищевой пленкой.
  6. Смочить печенье в молоке и выложить слоями, промазывая кремом.
  7. Убрать в холодильник на 3–4 часа.

Этот торт поразит вас насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой. Попробуйте — и обычные торты покажутся слишком сложными!

Ранее сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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