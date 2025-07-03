Лучший шоколадный торт — без желатина и без выпечки! Настоящий восторг

Шоколадный торт без выпечки — нежный, тающий во рту и невероятно простой в приготовлении. Это идеальный десерт, когда хочется сладкого, но нет времени на долгую готовку. Всего несколько ингредиентов — и перед вами настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты:
- печенье «Юбилейное» — 800 г;
- молоко — 1 стакан;
- какао-порошок — 8 ст. л.;
- сливочное масло — 180 г;
- сухое молоко — 500 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- вода — 1 стакан.
Приготовление:
- Смешать молоко и какао до однородности.
- Добавить размягченное масло, тщательно перемешать.
- Приготовить сироп из воды и сахара, остудить.
- Соединить сироп с шоколадной массой.
- Форму застелить пищевой пленкой.
- Смочить печенье в молоке и выложить слоями, промазывая кремом.
- Убрать в холодильник на 3–4 часа.
Этот торт поразит вас насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой. Попробуйте — и обычные торты покажутся слишком сложными!
Ранее сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает вкусом.