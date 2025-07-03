Лучший шоколадный торт — без желатина и без выпечки! Настоящий восторг

Лучший шоколадный торт — без желатина и без выпечки! Настоящий восторг

Шоколадный торт без выпечки — нежный, тающий во рту и невероятно простой в приготовлении. Это идеальный десерт, когда хочется сладкого, но нет времени на долгую готовку. Всего несколько ингредиентов — и перед вами настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

печенье «Юбилейное» — 800 г;

молоко — 1 стакан;

какао-порошок — 8 ст. л.;

сливочное масло — 180 г;

сухое молоко — 500 г;

сахар — 1 ст. л.;

вода — 1 стакан.

Приготовление:

Смешать молоко и какао до однородности. Добавить размягченное масло, тщательно перемешать. Приготовить сироп из воды и сахара, остудить. Соединить сироп с шоколадной массой. Форму застелить пищевой пленкой. Смочить печенье в молоке и выложить слоями, промазывая кремом. Убрать в холодильник на 3–4 часа.

Этот торт поразит вас насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой. Попробуйте — и обычные торты покажутся слишком сложными!

Ранее сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает вкусом.