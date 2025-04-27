Лучший маринад для куриного шашлыка: сочное мясо без лишних хлопот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Простой маринад: рецепт

Планируете пикник или просто хотите приготовить куриный шашлык дома? Главное — правильно замариновать мясо. Этот рецепт простейший, но работает безотказно: курица получается мягкой, пропитанной вкусом и ароматом, а готовится быстро. Запоминайте — всего четыре ингредиента, которые всегда под рукой.

Ингредиенты

Филе курицы (можно взять бедра) — 1 кг

Лук — 2–3 шт.

Приправы

Кефир — 1 стакан

Рецепт

Лук нарежьте колечками или полукольцами, слегка разомните. Нужно, чтобы он дал сок. В подходящей емкости соедините мясо, лук, кефир, соль и приправы (подойдут паприка, кориандр, смесь перцев). Как следует размешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, лучше — на ночь.

Нанизывайте мясо на шампуры или кладите на решетку и жарьте, пока не подрумянятся.

Совет: вместо кефира можно использовать натуральный йогурт или нежирную сметану — маринад получится не хуже. А если добавить немного лимонного сока или горчицы, вкус станет ярче.

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Полезная информация:

калорийность: около 150 ккал на 100 г;

время маринования: от 2 часов,

время приготовления: 20–25 минут.

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