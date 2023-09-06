Лор назвала типичные симптомы ОРВИ Лор Бегашева назвала общее недомогание типичным симптомом ОРВИ

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Типичными симптомами ОРВИ являются общее недомогание, лихорадка, головная боль, кашель, насморк, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, напомнила врач-оториноларинголог Ольга Бегашева. В разговоре с РИАМО она уточнила, что эти признаки могут свидетельствовать и о других инфекционных заболеваниях. В связи с этим рекомендуется как можно быстрее обратиться к специалисту.

Важно помнить, что типичные симптомы ОРВИ — общее недомогание, лихорадка, боль в горле, насморк, кашель, головная, мышечная и суставная боль, конъюнктивит, расстройство стула — могут быть признаками другого заболевания, — уточнила лор.

Бегашева подчеркнула, что подобные симптомы могут указывать на грипп, коклюш или пневмонию. В связи с этим необходима квалифицированная помощь — эти заболевания имеют серьезные последствия. Врач посоветовала не заниматься самолечением, поскольку к каждому случаю заболевания должен быть индивидуальный подход.

При ОРВИ врач может назначить сосудосуживающие капли и очищение полости носа от заложенности, при боли в горле — орошение препаратами местного действия, при повышенной температуре — жаропонижающие препараты, — отметила специалист.

Терапевт Ольга Чиркова ранее посоветовала пить больше теплой жидкости для облегчения симптомов гриппа. Хорошо подойдут чай, отвар шиповника и напиток из имбиря, лимона и меда. По ее словам, ни в коем случае нельзя переносить болезнь «на ногах».