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10 июня 2026 в 09:36

Линь в духовке: мой способ сделать сочную рыбу без возни

Фото: D-NEWS.ru
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Раньше я мучился с речной рыбой, пока не понял главную хитрость. Линь в фольге — это нежнейшее мясо и никакого запаха.

Ингредиенты

Линь — 700 г, лук репчатый — 100 г, лимон — 0,5 шт., молоко — 500 мл, масло растительное — 1 ст. л., петрушка — 10 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала чищу линя от чешуи, потрошу и удаляю жабры. Если есть запах тины — просто заливаю тушку молоком на 15–20 минут, это убирает все лишнее. Обсушиваю, делаю пару надрезов по бокам, натираю солью и перцем. Лук режу полукольцами, лимон — кружочками. Теперь надо плотно набить этой смесью брюшко, сколько влезет.

Расстилаю фольгу глянцем вверх, смазываю маслом, кладу рыбу, сверху остатки лука и лимона. Заворачиваю герметично, без зазоров, и в духовку на 180 градусов ровно на 25 минут. Потом раскрываю фольгу и даю подрумяниться еще 5–7 минут. Перед подачей даю отдохнуть 5 минут, посыпаю зеленью — и все, можно есть, пока горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда боялся речной рыбы из-за запаха тины, но трюк с молоком меня спас. Подержал линя в молоке 20 минут — и ни следа неприятного аромата. Рыба получилась сочной, мясо буквально отходило от костей, а лимон и лук дали идеальный баланс. Рекомендую подавать с молодым картофелем — объедение.

Проверено редакцией
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рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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