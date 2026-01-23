Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Лимонный кекс — самая зимняя выпечка: готовим по-правильному, на масле

Читайте нас в Дзен

Этот кекс я пеку именно зимой — когда хочется солнца, уюта и яркого вкуса. Он получается невероятно ароматным, с выраженной лимонной кислинкой и нежной, влажной текстурой. Секрет простой: в тесто идёт и сок, и мякоть лимона, а не только цедра, и, конечно, сливочное масло. Поэтому кекс не сухой и действительно лимонный, а не просто с намёком. Готовится всё быстро, продукты самые обычные, а результат — как из хорошей пекарни.

Ингредиенты: сливочное масло — 130 г (мягкое), сахар — 150 г, яйца — 3 шт., мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л. (4 г), соль — щепотка, лимоны — 2 шт. (цедра + сок и мякоть 1 лимона) Для глазури: лимонный сок — ½ лимона, сахарная пудра — 70 г.

Приготовление: мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до пышной светлой массы. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Муку просейте с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешайте в тесто. С одного лимона снимите цедру, из мякоти выжмите сок и мелко измельчите оставшуюся мякоть без косточек. Добавьте в тесто цедру, сок и лимонную мякоть — именно она делает кекс особенно сочным и ароматным. Выложите тесто в смазанную форму и выпекайте при 170 °C 30–35 минут до сухой шпажки. Глазурь: смешайте лимонный сок с сахарной пудрой до гладкой текучей консистенции. Полейте слегка остывший кекс.

Ранее мы делились рецептом белорусских бульбашей. Картофельные шарики с луком, от которых невозможно оторваться.

