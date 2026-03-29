29 марта 2026 в 12:30

Лиловый ковер увидят даже из космоса: этот многолетник цветет ярче лаванды и растет без ухода

Если вы мечтаете о цветнике, который радует пышным цветением все лето, но не требует сложного ухода, обратите внимание на котовник Фассена.

Этот многолетник, выведенный в Голландии еще в 1930 году, до сих пор остается фаворитом садоводов благодаря своей неприхотливости и эффектному виду. Он быстро разрастается, образуя плотные кустики высотой 30–50 см, сплошь покрытые мелкими лилово-синими цветами.

В период цветения котовник превращается в пушистое облако, которое создает иллюзию лавандового ковра — такое зрелище не оставит равнодушным никого. Растение предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью, не боится засухи, прекрасно зимует без укрытия и практически не болеет.

Котовник Фассена идеально подходит для бордюров, рокариев и миксбордеров, а его аромат привлекает пчел и бабочек. Посадив этот многолетник однажды, вы будете любоваться его цветением много лет подряд — и никаких хлопот.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Красота участка без дизайнера — 3 кустарника, которые преобразят сад без лишнего ухода
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
