Лиловый ковер увидят даже из космоса: этот многолетник цветет ярче лаванды и растет без ухода

Лиловый ковер увидят даже из космоса: этот многолетник цветет ярче лаванды и растет без ухода

Если вы мечтаете о цветнике, который радует пышным цветением все лето, но не требует сложного ухода, обратите внимание на котовник Фассена.

Этот многолетник, выведенный в Голландии еще в 1930 году, до сих пор остается фаворитом садоводов благодаря своей неприхотливости и эффектному виду. Он быстро разрастается, образуя плотные кустики высотой 30–50 см, сплошь покрытые мелкими лилово-синими цветами.

В период цветения котовник превращается в пушистое облако, которое создает иллюзию лавандового ковра — такое зрелище не оставит равнодушным никого. Растение предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью, не боится засухи, прекрасно зимует без укрытия и практически не болеет.

Котовник Фассена идеально подходит для бордюров, рокариев и миксбордеров, а его аромат привлекает пчел и бабочек. Посадив этот многолетник однажды, вы будете любоваться его цветением много лет подряд — и никаких хлопот.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.