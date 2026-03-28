Выбираю сорта, которые цветут в разное время, — и сад не пустует с мая по октябрь. Многолетники для непрерывного цветения

Если вы мечтаете о саде, который радует красками с ранней весны до поздней осени, не обязательно высаживать десятки разных растений. Достаточно грамотно подобрать три многолетника с разными сроками цветения, и ваш цветник не будет пустовать ни одного месяца.

Аквилегия, эхинацея и гайлардия — идеальное трио для тех, кто ценит красоту без лишних хлопот. Аквилегия, или водосбор, открывает сезон. Ее изящные цветки на тонких высоких цветоносах появляются уже в конце мая и радуют глаз до середины июля. Она неприхотлива, прекрасно растет в полутени, а после цветения ее ажурная листва сохраняет декоративность весь сезон. Размножается самосевом, поэтому, однажды посадив, вы будете любоваться ею годами.

Когда аквилегия отцветает, в середине лета вступает в свои права эхинацея. Крупные, яркие, похожие на ромашки соцветия держатся на прочных стеблях до самого сентября. Это растение не только украшает сад, но и привлекает бабочек и пчел, а ее цветы стоят в срезке до двух недель. Эхинацея засухоустойчива, не боится ветра и цветет тем пышнее, чем больше солнца получает.

А с августа и до самых заморозков сцену захватывает гайлардия. Ее огненно-желтые и красно-коричневые корзинки напоминают маленькие солнца. Она цветет непрерывно, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия. Гайлардия идеально подходит для засушливых участков — ей не нужен частый полив, она отлично растет на бедных почвах и не болеет. Посадив эти три многолетника, вы получите цветник непрерывного цветения с минимумом ухода. Аквилегия даст нежную весеннюю дымку, эхинацея — сочный летний акцент, а гайлардия подарит осеннее тепло.

Вместе они создают гармоничную композицию, которая будет хорошеть с каждым годом, требуя лишь редкой прополки и восхищенных взглядов соседей.

Мария Левицкая
