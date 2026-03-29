Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 10:45

Красота участка без дизайнера — 3 кустарника, которые преобразят сад без лишнего ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сад мечты — это не всегда про дорогих дизайнеров и сложные схемы. Иногда достаточно правильно выбрать растения, которые подходят именно вашему участку — по климату, настроению и тому самому образу, который вы представляете в голове. И даже без идеальных «правил» можно создать по-настоящему красивое пространство, если делать это с любовью.

Стоит обратить внимание на три кустарника, которые легко приживаются, не капризничают и при этом выглядят по-настоящему роскошно.

Форзиция — один из самых ярких акцентов весны. Она зацветает одной из первых и буквально вспыхивает желтым цветом, когда вокруг еще только просыпается природа. Куст практически не требует ухода, хорошо переносит морозы до −25–30 °C и быстро разрастается, создавая плотную живую изгородь или эффектный солитер. Живет форзиция в среднем 30–50 лет.

Дейция — нежная и воздушная, с обильным цветением. Ее белые или розоватые цветы покрывают куст так густо, что листья почти не видны. При этом растение неприхотливо, хорошо переносит обрезку и подходит даже для начинающих садоводов. Выдерживает морозы примерно до −20–25 °C (в холодных регионах может подмерзать), а срок жизни составляет около 25–40 лет.

Керия японская — еще один весенний фаворит, который радует насыщенными желтыми цветами, похожими на маленькие розочки. Она способна расти даже в полутени, не требует сложного ухода и сохраняет декоративность в течение всего сезона благодаря красивой листве и аккуратной форме куста. Морозостойкость — до −25 °C, при более сильных морозах может частично подмерзать, но быстро восстанавливается. Живет керия обычно 20–30 лет.

Ранее мы рассказывали о стильных сухоцветах. Красота в саду летом, а зимой в букетах дома.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Каждый год выделяю под них уголок: сажаю сухоцветы — красота в саду, а зимой в букетах дома
Общество
Из чего сделать клумбу: от текстильных грядок до дизайнерских решений — классные варианты
Общество
Прищипывать не надо — кустится сама: вырастет компактным шаром, усыпанным крупными цветами
Общество
Марганцовка, перекись, нашатырь — стоп: эти средства не помогают, а калечат вашу рассаду
Общество
Выбираю сорта, которые цветут в разное время, — и сад не пустует с мая по октябрь. Многолетники для непрерывного цветения
сады
дачи
многолетники
кустарники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 29 марта: диверсанты под наркотиками, Купянск
Богомаз раскрыл последвия подлых ударов ВСУ
Ученицу Шабутдинова обвинили в хищениях на обучении «будущих миллионеров»
В Петербурге временно закрыли небо над Пулково
Школьниц разбросало по тротуару во время страшного ДТП в Омске
Появилась надежда на возобновление работы Telegram в России
Михалков раскрыл, как Ефремов добивался возвращения на сцену
Украинские диверсанты под Купянском оказались наркоманами
Двухлетняя девочка умерла при пожаре в Хотьково
Власти пообещали помощь жителям дома в Ярославле, где спасли 68 человек
Трампа обвинили в попытках ввергнуть мир в «новую ядерную эру»
Мошенники начали вымогать деньги через поддельные приложения
Женщина обнаружила на счету более $1 млн и отказалась от них
Стало известно о погибших при атаке США и Израиля по портовому городу
Синоптик назвала 10 регионов, где в первую неделю апреля пройдут снегопады
Семенович сделала заявление по поводу свадьбы с Шреером
Двое изменщиков устроили самый абсурдный суд в Челябинске
Американка отсудила $14 млн за мороженое с железным «сюрпризом»
Почему не работает Telegram сегодня, 29 марта: сбои, когда заблокируют
Атака ВСУ на Ленобласть 29 марта: что с портом Усть-Луга, где были удары
Дальше
Самое популярное
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.