Лидеров таганской ОПГ заподозрили в пособничестве в убийстве Деда Хасана

https://static.news.ru/photo/66d8b58a-a648-11ea-a4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следком РФ предъявил обвинение возможным лидерам таганской организованной преступной группировки (ОПГ) — Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу.

Мужчин подозревают в пособничестве в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Свою вину фигуранты не признают.

Деда Хасана ликвидировали в 2013 году в центре Москвы рядом с одним из ресторанов. Киллер точно выстрелил из снайперской винтовки, находясь в соседнем доме. Ему удалось скрыться до прибытия сотрудников правопорядка. Аслан Усоян много лет считался одним из самых авторитетных воров в законе на постсоветском пространстве.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, заказчиком преступления мог быть Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), который является одним из претендентов на высший воровской титул.

Ранее NEWS.ru сообщал, что киллер Владимир Татаренков решил дать показания против бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова из чувства солидарности.

Он ожидал, что Быков окажет ему какую-то поддержку, пока он находится в колонии. Однако бизнесмен ему ничем не помог. Мужчина не уточнил, о какой конкретно помощи идёт речь.