Лидера меджлиса крымских татар заочно осудили на шесть лет

https://static.news.ru/photo/f754fa68-c2d7-11eb-9cf5-96000091f725_660.jpg Рефат Чубаров Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Рефат Чубаров приговорён Верховным судом Крыма к шести годам колонии заочно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал Чубарова виновным в организации беспорядков в Симферополе в 2014 году накануне референдума, после которого Крым вошёл в состав РФ. Помимо лишения свободы, мужчине назначено 200 часов обязательных работ и штраф в размере 200 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение года занимать должности, предусматривающие властные полномочия. Отсчёт срока наказания начнётся с момента задержания Чубарова.

Сам он в настоящее время проживает на Украине. В 2014 году ему был запрещён въезд в РФ. Кроме того, российские власти объявили его в розыск.

Сторона обвинения просила приговорить Чубарова к девяти годам лишения свободы, а назначенный адвокат настаивал на оправдательном приговоре.

Ранее сообщалось, что в Крыму попросили возбудить уголовные дела в отношении 12 граждан Украины из-за водной блокады республики. По мнению авторов инициативы, эти люди виновны в терроризме, содействии террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нём, диверсии, экоциде.