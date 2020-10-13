Летучая рассказала о давлении на женщин в российском обществе

https://static.news.ru/photo/c89399fc-0d54-11eb-a377-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Несмотря на развитие прогрессивных взглядов, женщины в обществе вынуждены испытывать большое давление. Об этом заявила телеведущая и журналист Елена Летучая.

По её словам, в России женщина каждый день сталкивается со стандартами, которым вынуждена соответствовать.

Как она (женщина. — NEWS.ru) должна выглядеть, как она должна жить, чем она должна заниматься, в каком возрасте она должна выйти замуж, в каком возрасте она должна рожать детей, — рассказала Летучая журналистам KP.RU.

Телеведущая считает, что в других странах нет такого давления, а в России 25-летняя девушка будет чувствовать себя неполноценной, если не вышла замуж и не родила детей, поскольку жизнь у неё сложилась «не как у других».

Светская львица отметила, что многие девушки выходят замуж и рожают детей, поскольку так принято. Журналистка отметила, что они так поступают ради собственного комфорта, а также ради имиджа в кругу подруг.

Послушайте, если вы чего-то не хотите, не нужно вам это делать. И вы никогда не опоздаете быть счастливой, вы никогда не опоздаете найти свою профессию. И самое главное, вы никогда не опоздаете стать хорошей мамой, — считает телеведущая.

Она подчеркнула, что не нужно отвечать на инициативы, которые девушки не хотят принимать, а просто не принимать их.

NEWS.ru писал, что Летучая похвалилась очень дорогим отдыхом на Занзибаре. Телеведущая жила в пятизвёздочном отеле, отдых в котором обходится примерно в 36 тыс. рублей в сутки.