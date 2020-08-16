Елена Летучая похвалилась очень дорогим отдыхом на Занзибаре

https://static.news.ru/photo/5cc79ad8-df79-11ea-b683-fa163e074e61_660.jpg Елена Летучая с мужем Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елена Летучая проводит отпуск в Танзании на острове Занзибар вместо со своим мужем Юрием Анашенковым. Телеведущая живёт в пятизвёздочном отеле, отдых в котором обходится примерно в 36 тыс. рублей в сутки.

В Танзанию Летучая с супругом прибыли на лайнере в бизнес-классе, такой полёт мог обойтись им в 350 тыс. рублей, предполагает KP.RU.

Сутки в самолётах и мы в точке, — подписала снимок телеведущая.

Летучей нравится местная еда, она под впечатлением от комфортных и чистых пляжей с белым песком. Единственное, что портит настроение ведущей — пигментные пятна на лице, которые появились от палящего солнца.

Я использую очень мощную защиту, но солнце здесь настолько сильное, что вышло так, — рассказала блондинка в Instagram.

Летучая даже на отдыхе не расстаётся с привычкой заниматься спортом. Каждое утро она делает зарядку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Елена Летучая рассказала, что не всегда пометка ГОСТ на товаре означает, что продукт произведён по межгосударственному стандарту. Зачастую пометка ГОСТ на упаковке является лишь маркетинговой уловкой.