Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 07:00

Лепешки «из ничего, а вкус как в кафе»: слоеное тесто + фарш — и все в шоке от ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда в холодильнике есть слоеное тесто и немного фарша, можно за полчаса приготовить ужин, который выглядит и пахнет как из хорошего кафе. Эти лепешки — что-то среднее между домашней пиццей и восточной классикой, но делаются гораздо проще. Отличный вариант, когда нужно быстро, сытно и без лишней возни.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто (бездрожжевое) — 300 г;
  • говяжий фарш — 400 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль, перец, острый перец — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте. Нарежьте на порционные кусочки и выложите на противень с пергаментом. Овощи и зелень мелко нарежьте, смешайте с фаршем, добавьте пасту и специи — должна получиться сочная начинка.

Распределите ее тонким слоем по тесту, оставляя края свободными. Выпекайте при 180–200 °C около 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав зеленью — получается сочно, ароматно и очень по-домашнему вкусно.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.