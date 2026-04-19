Лепешки «из ничего, а вкус как в кафе»: слоеное тесто + фарш — и все в шоке от ужина

Когда в холодильнике есть слоеное тесто и немного фарша, можно за полчаса приготовить ужин, который выглядит и пахнет как из хорошего кафе. Эти лепешки — что-то среднее между домашней пиццей и восточной классикой, но делаются гораздо проще. Отличный вариант, когда нужно быстро, сытно и без лишней возни.

Ингредиенты:

слоеное тесто (бездрожжевое) — 300 г;

говяжий фарш — 400 г;

болгарский перец — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль, перец, острый перец — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте. Нарежьте на порционные кусочки и выложите на противень с пергаментом. Овощи и зелень мелко нарежьте, смешайте с фаршем, добавьте пасту и специи — должна получиться сочная начинка.

Распределите ее тонким слоем по тесту, оставляя края свободными. Выпекайте при 180–200 °C около 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав зеленью — получается сочно, ароматно и очень по-домашнему вкусно.

