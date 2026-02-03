Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:36

Лепешка с сыром и чесноком к завтраку: ароматная, сытная, без муки. Готовится за 7 минут на сковороде — проще омлета!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представьте: вы просто скидываете все в блендер — яйца, сыр, травы. Через минуту у вас не тесто, а воздушная, пузырчатая масса. А через семь минут под крышкой на сковороде эта масса совершает чудо: снизу она подрумянивается в плотную корочку, а сверху — пропекается в нежнейшую, влажную и невероятно ароматную лепешку.

Для лепешки 200 граммов адыгейского сыра (или любого другого рассыпчатого, типа сулугуни) натираю на крупной терке. 60 граммов помидоров (например, черри) и небольшой пучок кинзы (10 г) мелко режу. Один зубчик чеснока пропускаю через пресс. В чашу блендера разбиваю 4 яйца. Добавляю туда натертый сыр, помидоры, кинзу, чеснок, 90 граммов смеси рисовой и кукурузной муки (примерно 45/45 г) и буквально щепотку разрыхлителя. Взбиваю все блендером до получения однородной, немного пузырчатой массы. Консистенция будет как у густой сметаны. Хорошо разогреваю на среднем огне сковороду с антипригарным покрытием (можно слегка смазать маслом). Выливаю всю смесь на сковороду, разравниваю лопаткой. Накрываю крышкой, убавляю огонь до маленького и жарю 5-7 минут. Важно не поднимать крышку первые 5 минут, чтобы лепешка хорошо пропарилась и поднялась. Готовая лепешка должна схватиться сверху, хорошо отходить от дна и быть золотистой снизу. При желании можно аккуратно перевернуть ее и подержать на сковороде еще минуту без крышки. Подаю сразу, горячей, разрезав на треугольники.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Дачники, один сидерат на участке — клещи даже близко не подползут: создаст мощную защиту
Общество
Дачники, один сидерат на участке — клещи даже близко не подползут: создаст мощную защиту
Три мифа о рассаде перца, которые пугают зря: простые советы, помогающие вырастить крепкие растения без лишних хлопот
Общество
Три мифа о рассаде перца, которые пугают зря: простые советы, помогающие вырастить крепкие растения без лишних хлопот
Шоколадные блины к Масленице: тонкие, ажурные, с глубоким вкусом какао. Праздничный завтрак, от которого дети будут в восторге!
Общество
Шоколадные блины к Масленице: тонкие, ажурные, с глубоким вкусом какао. Праздничный завтрак, от которого дети будут в восторге!
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Общество
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза
Общество
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза
еда
рецепты
лепешки
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.