Лепешка с сыром и чесноком к завтраку: ароматная, сытная, без муки. Готовится за 7 минут на сковороде — проще омлета!

Представьте: вы просто скидываете все в блендер — яйца, сыр, травы. Через минуту у вас не тесто, а воздушная, пузырчатая масса. А через семь минут под крышкой на сковороде эта масса совершает чудо: снизу она подрумянивается в плотную корочку, а сверху — пропекается в нежнейшую, влажную и невероятно ароматную лепешку.

Для лепешки 200 граммов адыгейского сыра (или любого другого рассыпчатого, типа сулугуни) натираю на крупной терке. 60 граммов помидоров (например, черри) и небольшой пучок кинзы (10 г) мелко режу. Один зубчик чеснока пропускаю через пресс. В чашу блендера разбиваю 4 яйца. Добавляю туда натертый сыр, помидоры, кинзу, чеснок, 90 граммов смеси рисовой и кукурузной муки (примерно 45/45 г) и буквально щепотку разрыхлителя. Взбиваю все блендером до получения однородной, немного пузырчатой массы. Консистенция будет как у густой сметаны. Хорошо разогреваю на среднем огне сковороду с антипригарным покрытием (можно слегка смазать маслом). Выливаю всю смесь на сковороду, разравниваю лопаткой. Накрываю крышкой, убавляю огонь до маленького и жарю 5-7 минут. Важно не поднимать крышку первые 5 минут, чтобы лепешка хорошо пропарилась и поднялась. Готовая лепешка должна схватиться сверху, хорошо отходить от дна и быть золотистой снизу. При желании можно аккуратно перевернуть ее и подержать на сковороде еще минуту без крышки. Подаю сразу, горячей, разрезав на треугольники.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.