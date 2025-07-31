Ленивый способ для сладкой и крупной тыквы — поливайте этим в августе

Ленивый способ для сладкой и крупной тыквы — поливайте этим в августе

В августе тыква активно наращивает массу плодов, поэтому ей особенно нужны калий и фосфор — эти элементы улучшают вкус, сахаристость и лежкость урожая. Рассказываем ленивый способ ухода за кустами для сладкой и крупной тыквы.

Идеальная подкормка — зольный настой (100 г золы на 10 л воды, настаивать 2–3 дня), который содержит оба компонента в легкоусвояемой форме. Также эффективен раствор сульфата калия (1 ст. л. на 10 л воды) с добавлением суперфосфата (1 ст. л.) — такая смесь ускоряет созревание и повышает устойчивость к болезням.

Из органики отлично работает «ферментированный чай» из прелой травы: заполните ведро на 1/4 подвяленной травой, добавьте 100 г золы, залейте водой и настаивайте 3 часа — поливайте неразбавленным настоем раз в неделю. Для максимального эффекта чередуйте органические и минеральные подкормки каждые 14 дней. Поливайте этим тыкву в августе — и урожай вас порадует на славу.

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