Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 14:45

Ленивый способ для сладкой и крупной тыквы — поливайте этим в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В августе тыква активно наращивает массу плодов, поэтому ей особенно нужны калий и фосфор — эти элементы улучшают вкус, сахаристость и лежкость урожая. Рассказываем ленивый способ ухода за кустами для сладкой и крупной тыквы.

Идеальная подкормка — зольный настой (100 г золы на 10 л воды, настаивать 2–3 дня), который содержит оба компонента в легкоусвояемой форме. Также эффективен раствор сульфата калия (1 ст. л. на 10 л воды) с добавлением суперфосфата (1 ст. л.) — такая смесь ускоряет созревание и повышает устойчивость к болезням.

Из органики отлично работает «ферментированный чай» из прелой травы: заполните ведро на 1/4 подвяленной травой, добавьте 100 г золы, залейте водой и настаивайте 3 часа — поливайте неразбавленным настоем раз в неделю. Для максимального эффекта чередуйте органические и минеральные подкормки каждые 14 дней. Поливайте этим тыкву в августе — и урожай вас порадует на славу.

Ранее стало известно, как усилить сладость помидоров на кусте в 3 раза.

тыква
овощи
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список изменений в экономической жизни россиян с 1 августа
В России будут поддерживать участников СВО по единому стандарту
В Англии и Уэльсе назвали самое популярное имя для мальчиков
Жители российского города увидели знаки посреди тротуара
Россиянке снизили выигрыш в лотерею в 892 тысячи раз
«Как-то сошлось»: Адабашьян раскрыл секрет многолетней дружбы с Михалковым
Российские хакеры «ударят» по ЕС и Украине? Ответ на кибератаки, детали
Вяленые помидоры с секретом: таких вы еще не пробовали
Психолог дала советы, как защитить ребенка от информационного шума
Президент Молдавии сделала резкое заявление о миротворцах в Приднестровье
Политолог нашел причину резкой реакции Трампа на посты Медведева
Военэксперт оценил перспективы наступления ВС РФ после взятия Часова Яра
Взятие Часова Яра, прорыв ДРГ в Покровске: оборона ВСУ в Донбассе рухнула?
Серия массированных ударов «Геранями» по Киеву попала на видео
В РФ поддержали слова губернатора Нижегородской области о цифровом детоксе
В одном из районов Манхэттена произошла вспышка редкой инфекции
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Часов Яр — наш. Чем город важен для РФ, как его утрата ВСУ повлияет на СВО
Арест редактора URA.RU продлили на два месяца
Политолог обозначил ключевой момент третьего раунда переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.