Обалденная курица с тыквой: мягчайшее мясо со сладкими нотками

Курица с тыквой — это идеальное сочетание нежного мяса и сладковатой мякоти тыквы, которое создает гармоничный вкус с легкими пряными нотками. Блюдо получается сытным, но при этом легким, с приятным сливочным послевкусием.

Для приготовления нарежьте 500 г куриного филе кубиками, обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Добавьте 300 г тыквы, нарезанной кубиками, 1 измельченную луковицу и 2 зубчика чеснока. Тушите под крышкой 10 минут, затем влейте 100 мл сливок, добавьте 1 ч. л. куркумы, соль и перец по вкусу. Готовьте еще 10–15 минут на медленном огне, пока тыква не станет мягкой. В конце посыпьте рубленой зеленью петрушки.

Во время приготовления мясо становится мягчайшим со сладкими нотками. Подавайте эту обалденную курицу с рисом или свежим хлебом.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из кабачков с курицей в сырно-чесночной заливке.

