Курочка еще не была такой сочной — готовим нежнейший чикенстроганов

Нежный чикенстроганов с бархатистым соусом — блюдо, которое украсит и будничный ужин, и праздничный стол. Готовится быстро, требует минимальных усилий, но результат превосходит все ожидания.

Для приготовления нарежьте 700 г куриного бедра тонкими полосками и быстро обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до легкой корочки. Добавьте 2 луковицы, нарезанные перьями, и пассеруйте до прозрачности. Введите 100 г томатной пасты и 80 г сметаны, перемешайте и тушите под крышкой 7–10 минут на среднем огне. Соль и перец — по вкусу.

Подавайте с картофельным пюре, пастой или гречкой. Блюдо получается нежным, сбалансированным по вкусу и неизменно нравится даже самым привередливым едокам. Попробуйте — и этот рецепт станет вашей любимой палочкой-выручалочкой!

