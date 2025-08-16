Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Курочка еще не была такой сочной — готовим нежнейший чикенстроганов

Нежный чикенстроганов с бархатистым соусом — блюдо, которое украсит и будничный ужин, и праздничный стол. Готовится быстро, требует минимальных усилий, но результат превосходит все ожидания.

Для приготовления нарежьте 700 г куриного бедра тонкими полосками и быстро обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до легкой корочки. Добавьте 2 луковицы, нарезанные перьями, и пассеруйте до прозрачности. Введите 100 г томатной пасты и 80 г сметаны, перемешайте и тушите под крышкой 7–10 минут на среднем огне. Соль и перец — по вкусу.

Подавайте с картофельным пюре, пастой или гречкой. Блюдо получается нежным, сбалансированным по вкусу и неизменно нравится даже самым привередливым едокам. Попробуйте — и этот рецепт станет вашей любимой палочкой-выручалочкой!

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
