16 августа 2025 в 20:04

Рыбные мячики с кабачком! Обалденная вкуснятина на ужин за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбные мячики с кабачком: хрустящие снаружи, нежные внутри! Эти золотистые котлетки-колобки понравятся даже тем, кто терпеть не может рыбу. Кабачок убирает лишний запах, дарит сочность, а форма шариков превращает ужин в игру для детей!

Рецепт (на 12 шт.):

  1. Основа: 400 г филе лосося/трески прокрутите с 1 луковицей. Добавьте 200 г тертого молодого кабачка (отожмите сок!), 1 яйцо, 2 ст. л. манки, пучок укропа, соль, перец.

  2. Формовка: смочите руки водой. Скатайте шарики размером с грецкий орех. Обваляйте в сухарях панко (для хруста!).

  3. Жарка: разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте шарики 4–5 минут, перекатывая, до румяной корочки. Доведите до готовности под крышкой 3 минуты.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

