16 августа 2025 в 08:43

Забудьте об оливье — вот настоящий хит! Все решает рыбка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить вкусный и сытный салат? Этот вариант с рыбой горячего копчения станет настоящим открытием! Нежная рыба, ароматная картошка и хрустящие огурчики создают идеальное сочетание вкусов. А готовится он всего за 15 минут — идеально для быстрого обеда или ужина.

Для салата вам понадобится: 200 г рыбы горячего копчения, 3 отварные картофелины, 2 маринованных огурца, 2 яйца и 3 ст. л. майонеза. Рыбу очистите от костей и нарежьте кубиками, так же поступите с картошкой и огурцами. Яйца отварите и измельчите. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите по вкусу и заправьте майонезом.

Подавайте салат, украсив зеленью или дополнив свежими овощами. Для пикантности можно добавить немного лимонного сока или горчицы. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо или дополнение к праздничному столу. Попробуйте — и он станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
салаты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
