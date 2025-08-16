Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 06:15

Лечо по-болгарски «30-минутка»! Суперрецепт: всего 5 ингредиентов и вода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Болгарское лечо — солнце в банке за 30 минут! Представьте густой томатный соус с хлопьями сладкого перца и душистым чесноком — это лечо по-болгарски, где всего 5 ингредиентов творят магию! Идеально к пасте, мясу или как основа для супа.

Рецепт (на 5 банок по 0,5 л)

Шаг 1. Томатная база

2 кг спелых помидоров (лучше «сливок») разрежьте на четвертинки. Варите в кастрюле 10 мин на среднем огне, помешивая. Снимите кожицу пинцетом, когда она отстанет. Доведите до консистенции густого сока.

Шаг 2. Овощной аккорд

Добавьте 2 кг сладкого перца, нарезанного кубиками, и 1/2 головки чеснока (дольки порубите пластинками). Варите 5 мин, чтобы перец остался хрустящим.

Шаг 3. Волшебство вкуса

Всыпьте 1/2 стакана сахара, 1 ст. л. соли «с горкой». Томите 15 мин под крышкой на малом огне — перец должен стать мягким, но не распадаться.

Шаг 4. Финал

Разлейте кипящее лечо по стерильным банкам. Закатайте, переверните на крышки, укутайте одеялом на 12 часов. Храните в темноте 2 года.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

лечо
рецепты
домашние заготовки
кулинары
маринад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второго фигуранта дела о падении с высоты отправили под домашний арест
В Китае предположили, когда Европа ослабит санкции против России
«Будут саботировать»: на Западе раскрыли планы Киева после саммита США и РФ
Российские военные разнесли пункт с наемниками в Черниговской области
Войска начали стягивать резервы к Красноармейску
Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске
Российский борт Ил-96 покинул Анкоридж
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 августа
Украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов за ночь
«Идут на самоубийство»: ВСУ до двух раз в неделю пытаются форсировать Днепр
Стало известно, куда хотели сбежать террористы после атаки на «Крокус»
В ООН прокомментировали итоги переговоров Путина и Трампа
В Ростовской области подвели итоги утренней атаки БПЛА
ЦСКА арендовал колумбийского полузащитника из «Мильонариоса»
Жара +37 на Кавказе, холод с ливнями в Москве: погода в РФ 18–24 августа
«Умный человек»: Трамп рассказал, каким наблюдением поделился с ним Путин
Раскрыто значение установления контроля над Кременскими лесами
Американские журналисты раздобыли русскую водку при работе на саммите
Сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.