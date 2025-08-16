Лечо по-болгарски «30-минутка»! Суперрецепт: всего 5 ингредиентов и вода

Болгарское лечо — солнце в банке за 30 минут! Представьте густой томатный соус с хлопьями сладкого перца и душистым чесноком — это лечо по-болгарски, где всего 5 ингредиентов творят магию! Идеально к пасте, мясу или как основа для супа.

Рецепт (на 5 банок по 0,5 л)

Шаг 1. Томатная база

2 кг спелых помидоров (лучше «сливок») разрежьте на четвертинки. Варите в кастрюле 10 мин на среднем огне, помешивая. Снимите кожицу пинцетом, когда она отстанет. Доведите до консистенции густого сока.

Шаг 2. Овощной аккорд

Добавьте 2 кг сладкого перца, нарезанного кубиками, и 1/2 головки чеснока (дольки порубите пластинками). Варите 5 мин, чтобы перец остался хрустящим.

Шаг 3. Волшебство вкуса

Всыпьте 1/2 стакана сахара, 1 ст. л. соли «с горкой». Томите 15 мин под крышкой на малом огне — перец должен стать мягким, но не распадаться.

Шаг 4. Финал

Разлейте кипящее лечо по стерильным банкам. Закатайте, переверните на крышки, укутайте одеялом на 12 часов. Храните в темноте 2 года.

