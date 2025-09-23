«Интервидение-2025»
23 сентября 2025

Ленивый рецепт: лепешки с мясом вкуснее чебуреков — без заморочек

Лепешки с мясом по ленивому рецепту — это идеальный вариант, когда хочется сочной начинки и румяного теста, но нет времени на долгие приготовления. Всего несколько простых шагов, и получается ароматное блюдо, которое вполне заменит чебуреки или пирожки. Готовится быстро, а результат всегда радует.

Для приготовления потребуется 400 г фарша (свинина или смесь с говядиной), 1 луковица, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Для теста нужно 250 г кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. соды, 2 ст. л. растительного масла и примерно 400 г муки.

Кефир соединяют с яйцом, солью и маслом, добавляют соду и постепенно всыпают муку. Замешивают мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Лук и чеснок мелко рубят, смешивают с фаршем, приправляют солью и перцем. Тесто делят на части, каждую раскатывают в лепешку, в центр кладут начинку и защипывают края. Лепешки слегка раскатывают скалкой, чтобы они стали плоскими.

Жарят на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Лепешки получаются мягкими, с хрустящей корочкой и сочной мясной серединкой. Ключевой секрет — тесто на кефире: оно делает лепешки воздушными, а при обжарке сохраняет сочность начинки. Подавать можно со сметаной, зеленью или острым соусом, они вкусны и горячими, и остывшими.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

