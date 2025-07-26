Ленивые ёжики с рисом и капустой в сметанном соусе! Вкуснее голубцов! Нежные мясные шарики с рисом и капустой — вкус голубцов без хлопот с заворачиванием!
Ингредиенты
- Фарш (свино-говяжий) — 600 г
- Капуста белокочанная — 300 г
- Рис круглозерный — 100 г
- Лук репчатый — 3 шт.
- Морковь — 3 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль, перец, паприка — по вкусу
Для соуса
- Сметана 20% — 400 г
- Томатный соус — 200 г
- Вода — 600 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
Приготовление
- Рис отварите до полуготовности (10 минут), промойте. Капусту тонко нашинкуйте, лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. Смешайте фарш с рисом, овощами, яйцом и специями. Сформируйте шарики размером с грецкий орех.
- Для соуса соедините сметану, томатный соус, воду, соль и сахар. Выложите ёжики в форму, залейте соусом, накройте фольгой. Запекайте 50 минут при 180°C, затем 10 минут без фольги для румяной корочки.
Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетаются со сметаной!
Ранее мы готовили рисовые ежики в сырной заливке! Вкуснятина — нравится и взрослым, и детям.