Ленивые ёжики с рисом и капустой в сметанном соусе! Вкуснее голубцов

Ленивые ёжики с рисом и капустой в сметанном соусе! Вкуснее голубцов

Ленивые ёжики с рисом и капустой в сметанном соусе! Вкуснее голубцов! Нежные мясные шарики с рисом и капустой — вкус голубцов без хлопот с заворачиванием!

Ингредиенты

Фарш (свино-говяжий) — 600 г

Капуста белокочанная — 300 г

Рис круглозерный — 100 г

Лук репчатый — 3 шт.

Морковь — 3 шт.

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец, паприка — по вкусу

Для соуса

Сметана 20% — 400 г

Томатный соус — 200 г

Вода — 600 мл

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Приготовление

Рис отварите до полуготовности (10 минут), промойте. Капусту тонко нашинкуйте, лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. Смешайте фарш с рисом, овощами, яйцом и специями. Сформируйте шарики размером с грецкий орех. Для соуса соедините сметану, томатный соус, воду, соль и сахар. Выложите ёжики в форму, залейте соусом, накройте фольгой. Запекайте 50 минут при 180°C, затем 10 минут без фольги для румяной корочки.

Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетаются со сметаной!

Ранее мы готовили рисовые ежики в сырной заливке! Вкуснятина — нравится и взрослым, и детям.