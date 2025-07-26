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26 июля 2025 в 12:00

Ленивые ёжики с рисом и капустой в сметанном соусе! Вкуснее голубцов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые ёжики с рисом и капустой в сметанном соусе! Вкуснее голубцов! Нежные мясные шарики с рисом и капустой — вкус голубцов без хлопот с заворачиванием!

Ингредиенты

  • Фарш (свино-говяжий) — 600 г
  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Рис круглозерный — 100 г
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, перец, паприка — по вкусу

Для соуса

  • Сметана 20% — 400 г
  • Томатный соус — 200 г
  • Вода — 600 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Рис отварите до полуготовности (10 минут), промойте. Капусту тонко нашинкуйте, лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. Смешайте фарш с рисом, овощами, яйцом и специями. Сформируйте шарики размером с грецкий орех.
  2. Для соуса соедините сметану, томатный соус, воду, соль и сахар. Выложите ёжики в форму, залейте соусом, накройте фольгой. Запекайте 50 минут при 180°C, затем 10 минут без фольги для румяной корочки.

Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетаются со сметаной!

Ранее мы готовили рисовые ежики в сырной заливке! Вкуснятина — нравится и взрослым, и детям.

рис
фарш
капуста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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