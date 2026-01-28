Ленивые лодочки из слоеного теста. Наполняю грибами с луком — и в духовку. Вкуснятина за 20 минут

Ленивые лодочки из слоеного теста. Наполняю грибами с луком — и в духовку. Аппетитный хруст за 20 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрой закуски, легкого ужина или встречи нежданных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, невесомо-хрустящие и слоистые корзинки из теста, наполненные ароматной, сочной и пикантной начинкой из тушеных грибов с луком.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (размороженного), 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 2 ст.л. сметаны, соль, перец, растительное масло, 1 желток для смазывания. Грибы и лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости. Посолите, поперчите, добавьте сметану, перемешайте и остудите. Тесто раскатайте и разрежьте на квадраты. В центр каждого квадрата выложите начинку. Противоположные углы квадрата соедините над начинкой и плотно защипните, формируя «лодочку». Выложите на противень, смажьте желтком. Выпекайте 15-20 минут в разогретой до 200°C духовке до румяного цвета. Подавайте горячими.

