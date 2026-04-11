Ленивая выпечка на ужин — закинула в духовку и через 20 минут все бегут за добавкой

Когда совсем нет времени стоять у плиты, слоеное тесто спасает на ура. Из него можно за считаные минуты собрать сытный пирог, который пахнет как из пекарни. Минимум усилий — и ужин готов, а семья довольна и просит повторить.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто — 500 г;

куриный фарш — 100 г;

лук — 1 шт.;

молоко — 1–2 ст. л.;

паприка — щепотка;

кунжут — 0,5 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте при комнатной температуре — так оно будет мягким и послушным. Один пласт раскатайте и выложите на противень. Лук мелко нарежьте или измельчите, смешайте с фаршем, посолите и поперчите.

Распределите начинку по тесту, накройте вторым пластом и хорошо защипните края. Сделайте несколько проколов вилкой, смажьте верх молоком и присыпьте паприкой с кунжутом.

Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Получается румяный, ароматный пирог — нарезайте и подавайте сразу, он особенно хорош горячим.

