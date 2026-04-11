Ленивая выпечка на ужин — закинула в духовку и через 20 минут все бегут за добавкой

Когда совсем нет времени стоять у плиты, слоеное тесто спасает на ура. Из него можно за считаные минуты собрать сытный пирог, который пахнет как из пекарни. Минимум усилий — и ужин готов, а семья довольна и просит повторить.

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто — 500 г;
  • куриный фарш — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • молоко — 1–2 ст. л.;
  • паприка — щепотка;
  • кунжут — 0,5 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте при комнатной температуре — так оно будет мягким и послушным. Один пласт раскатайте и выложите на противень. Лук мелко нарежьте или измельчите, смешайте с фаршем, посолите и поперчите.

Распределите начинку по тесту, накройте вторым пластом и хорошо защипните края. Сделайте несколько проколов вилкой, смажьте верх молоком и присыпьте паприкой с кунжутом.

Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Получается румяный, ароматный пирог — нарезайте и подавайте сразу, он особенно хорош горячим.

МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

