Легко купить, цветет все лето! Красивый многолетник — привлечет бабочек

Легко купить, цветет все лето! Красивый многолетник — его аромат привлечет бабочек! Этот неприхотливый многолетник легко купить в России, цветет всё лето обильными шапками и украсит участок. Обратите внимание на флокс метельчатый — популярный многолетник, который прекрасно растёт в российском климате и украшает сад пышными соцветиями.

Почему стоит выбрать флоксы?

Долгое цветение — с середины лета до осени

Яркие краски — белые, розовые, малиновые, сиреневые оттенки

Неприхотливость — зимует без укрытия, растёт на солнце и в полутени

Аромат — приятный сладковатый запах привлекает бабочек

Как посадить и ухаживать?

Купите саженцы в любом садовом центре (стоят недорого). Высаживайте весной или осенью в рыхлую, удобренную почву. Поливайте в засуху, подкармливайте один-два раза за сезон. Обрезайте отцветшие соцветия для продления цветения.

Флоксы отлично смотрятся в миксбордерах, у забора или в качестве акцента на клумбе. Посадите их один раз — и они будут украшать ваш сад годами без лишних хлопот!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который не боится ни жары, ни холода. Цветет как сумасшедший!