27 января 2026 в 11:00

Легкие клубочки с сюрпризом: внутри нежная капуста и рубленое яйцо. Запекаю — и через полчаса аромат стоит на всю кухню

Легкие клубочки с сюрпризом: внутри нежная капуста и рубленое яйцо. Запекаю — и через полчаса аромат стоит на всю кухню. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные и аппетитные булочки с хрустящей корочкой, скрывающие внутри сочную, ароматную начинку из тушеной капусты с яйцом и зеленью.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г готового дрожжевого теста; для начинки — 400 г белокочанной капусты, 3 яйца, 1 луковица, соль, перец, зелень укропа, растительное масло. Приготовьте начинку: капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте. Обжарьте лук, добавьте капусту, немного воды, тушите до мягкости. Яйца отварите, порубите, смешайте с остывшей капустой, добавьте зелень, соль и перец. Тесто разделите на части, каждую раскатайте в кружок. В центр выложите начинку, соберите края теста и защипните, формируя круглые клубочки. Выложите швом вниз на противень, дайте постоять 15 минут. Смажьте взбитым желтком и выпекайте 25–30 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте теплыми.

