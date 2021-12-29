ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней выплате

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате в размере получаемой пенсии. Её предлагается предоставлять всем работающим и неработающим получателям страховых, государственных и военных пенсий. Текст документа размещен в электронной базе Госдумы.

Как отмечают авторы инициативы, высокий уровень инфляции крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров, а в преддверии Нового года у граждан возникают большие траты, связанные с покупкой подарков и продуктов к праздничному столу.

В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры, — говорится в пояснительных материалах.

Ранее о том, что пенсионеры могут рассчитывать на новогодние выплаты, сообщила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. По её словам, президент России и правительство намекали, что они будут и даже могут стать регулярными. Однако глава Минтруда Антон Котяков заявил, что не располагает такой информацией и в правительстве эту идею не обсуждают.