Лазанья из баклажанов и кабачков с фаршем! Самое вкусное летнее блюдо

Лазанья из баклажанов и кабачков с фаршем! Изысканная низкоуглеводная альтернатива классике! Овощные слои в сочетании с мясным соусом и сыром создают идеальный баланс вкуса и пользы.
Ингредиенты
- Баклажаны – 1,4 кг (ломтики 8 мм)
- Цукини – 1,4 кг (ломтики 8 мм)
- Говяжий фарш – 900 г
- Томатное пюре – 1,5 л
- Моцарелла – 680 г
- Пармезан – 115 г
- Лук – 1 крупная
- Морковь – 2 шт.
- Сельдерей – 2 стебля
- Чеснок – 5 зубчиков
- Оливковое масло – 60 мл
Приготовление
- Начните с приготовления соуса болоньезе: обжарьте на оливковом масле мелко нарезанные лук, морковь и сельдерей до мягкости, затем добавьте говяжий фарш и обжаривайте до румяного цвета. Введите измельчённый чеснок, томатное пюре и тушите на медленном огне около часа. Баклажаны и цукини нарежьте вдоль длинными ломтиками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы выделилась лишняя влага, затем обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на гриле с двух сторон до мягкости.
- В глубокой форме для запекания выкладывайте слоями: сначала немного мясного соуса, затем овощные ломтики, тёртую моцареллу и повторяйте слои, завершая пармезаном. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30 минут под фольгой, затем ещё 15 минут без фольги до золотистой корочки. Дайте лазанье настояться 20 минут перед подачей.
