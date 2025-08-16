Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 10:00

Лазанья из баклажанов и кабачков с фаршем! Самое вкусное летнее блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лазанья из баклажанов и кабачков с фаршем! Изысканная низкоуглеводная альтернатива классике! Овощные слои в сочетании с мясным соусом и сыром создают идеальный баланс вкуса и пользы.

Ингредиенты

  • Баклажаны – 1,4 кг (ломтики 8 мм)
  • Цукини – 1,4 кг (ломтики 8 мм)
  • Говяжий фарш – 900 г
  • Томатное пюре – 1,5 л
  • Моцарелла – 680 г
  • Пармезан – 115 г
  • Лук – 1 крупная
  • Морковь – 2 шт.
  • Сельдерей – 2 стебля
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Оливковое масло – 60 мл

Приготовление

  1. Начните с приготовления соуса болоньезе: обжарьте на оливковом масле мелко нарезанные лук, морковь и сельдерей до мягкости, затем добавьте говяжий фарш и обжаривайте до румяного цвета. Введите измельчённый чеснок, томатное пюре и тушите на медленном огне около часа. Баклажаны и цукини нарежьте вдоль длинными ломтиками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы выделилась лишняя влага, затем обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на гриле с двух сторон до мягкости.
  2. В глубокой форме для запекания выкладывайте слоями: сначала немного мясного соуса, затем овощные ломтики, тёртую моцареллу и повторяйте слои, завершая пармезаном. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30 минут под фольгой, затем ещё 15 минут без фольги до золотистой корочки. Дайте лазанье настояться 20 минут перед подачей.

Ранее мы готовили салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем.

лазанья
кабачки
баклажаны
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
