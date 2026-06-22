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22 июня 2026 в 11:30

Лаваш, 4 минуты — и готовы хрустящие конвертики с фаршем и помидорами. Завтрак из серии «классная хозяйка»

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриный фарш, помидоры, сыр и листы для жарки — и за 20 минут собираю на сковороде «царский ужин», который выглядит как ресторанное блюдо. Никакой возни с духовкой, никаких сложных манипуляций — просто распределяю фарш на листе, добавляю овощи, зелень, сыр, накрываю вторым листом и обжариваю до румяной корочки.

Получается обалденная вкуснятина: сочный, нежный фарш в хрустящей оболочке, с расплавленным сыром и томатной свежестью — идеально к ужину для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе (или готового фарша), 50 г твердого сыра, 2 помидора, 2 листа для жарки (тортилья или тонкий лаваш), 1 горсть шпината или другой зелени, соль и перец по вкусу. Филе измельчите в блендере до фарша (или используйте готовый). Сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте кружочками. На каждый лист для жарки выложите фарш слоем 0,5 см, сверху распределите зелень, помидоры и щедро посыпьте сыром. Накройте вторым листом, прижмите края. Обжарьте на сухой разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими, нарезав на порции.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот ужин в листах для жарки. Даже те, кто не любит курицу, уплетали с хрустящей корочкой. Кстати, вместо шпината можно взять руколу — получится пикантнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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