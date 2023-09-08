«Лаборатория Касперского» раскрыла меры по развитию ИИ в России «Лаборатория Касперского» будет развивать технологии машинного обучения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Лаборатория Касперского» будет развивать имеющиеся технологии машинного обучения, а также изучать новые технологии и их применимость для решения задач по обеспечению безопасности пользователей, сообщила NEWS.ru пресс-служба компании. Кроме того, там планируют исследовать и риски, связанные с их внедрением.

Мы будем развивать уже имеющиеся технологии машинного обучения, а также изучать применимость появляющихся новых технологий к разным задачам для обеспечения безопасности пользователей. Кроме того, мы исследуем и оборотную сторону ИИ — то, какие новые риски и опасности внедрение продвинутых технологий машинного обучения может привнести, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что компания уже 18 лет применяет технологии машинного обучения для решения задач кибербезопасности. Они включают в себя нейронные сети, обнаруживающие вредоносные файлы, мошеннические веб-сайты, спам-письма и атаки на корпоративные сети.

Ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что «довольно массивные» кибератаки на Россию «были, есть и будут». Это связано в том числе с большим населением страны.

Он также отметил, что атаки становятся все более сложными и профессиональными, как это было недавно с iPhone, однако компьютерные специалисты стараются решать задачи по их предотвращению. По словам Касперского, в целом картина в России наблюдается «плюс-минус такая же», как и в других «более-менее развитых странах».