Касперский пообещал продолжение «массивных» кибератак на Россию

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил в интервью РИА Новости, что «довольно массивные» кибератаки на Россию «были, есть и будут». Это связано в том числе с большим населением страны. Своим мнением разработчик поделился в кулуарах ПМЭФ.

Поскольку у нас глобальный бизнес, мы видим кибератаки по всему миру. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое, — сказал Касперский.

Он также отметил, что атаки становятся все более сложными и профессиональными, как это было недавно с iPhone, однако компьютерные специалисты стараются задачи по их предотвращению решать. По словам Касперского, в целом картина в России наблюдается «плюс-минус такая же», как и в других «более-менее развитых странах».

1 июня ФСБ сообщила, что вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.

В ФСБ отметили, что полученная информация свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с американской разведкой. Декларируемая компанией политика обеспечения конфиденциальности гаджетов на самом деле не действует, отметили в спецслужбе.