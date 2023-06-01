США следили за дипломатами в России с помощью iPhone ФСБ разоблачила разведывательную акцию США с использованием техники Apple

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ФСБ России вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple, сообщается на сайте ведомства. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.

В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости, — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что полученная информация свидетельствует о тесном сотрудничестве Applе с американской разведкой и подтверждает, что декларируемая компанией политика обеспечения конфиденциальности гаджетов на самом деле не действует. По данным ведомства, Applе предоставляет спецслужбам США широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, в том числе за партнерами по антироссийской деятельности.

Ранее сообщалось, что ЦРУ США создало Telegram-канал на русском языке для связи с гражданами России, которые «чувствуют необходимость сотрудничать с управлением». По информации телеканала CNN, ЦРУ заинтересовано в получении информации об экономике и российском высшем руководстве.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на попытку разведки США вербовать россиян в мессенджере. Она отметила, что данные действия говорят о возросшем уровне активности государства, которое является недружественным.