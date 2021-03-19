Квартиры от 3 млн рублей распродают внутри Садового кольца

https://static.news.ru/photo/52a0172a-8900-11eb-a09e-96000091f725_660.jpg Фото: «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ»

Для людей, которые мечтают жить внутри Садового кольца в Москве власти города устроили распродажу недвижимости. Квартиру в дореволюционных домах можно купить от трёх миллионов рублей.

Все, кто мечтал жить в историческом центре и гулять рядом с Триумфальной площадью, смогут осуществить свою мечту. Город выставил на торги привлекательные лоты в Центральном административном округе, - сообщил замглавы Центре управления городским имуществом Александр Окунев.

Конечно, большая часть объектов нужно ремонтировать, но все пять квартир стоят при этом очень дёшево для их расположения.

Самая бюджетная квартира имеет площадь всего 15,4квадратных метра. Она находится на улице Чаянова и стоит 3,05 млн рублей. На Печатниковом переулке расположены ещё три квартиры по цене от четырёх до 8,5 миллиона рублей.

Ещё один лот — квартира со стартовой ценой в 7,6 млн рублейна улице Жуковского, дом 4.

Ранее NEWS.ru писал, что близкие умершей певицы Юлии Началовой снизили цену её элитных апартаментов в ЖК «Кутузовская Ривьера» на 10 млн рублей. Изначальная стоимость жилья составляла 100 млн рублей.