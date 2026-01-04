Кутья на Рождество: 3 каноничных рецепта. Из пшеницы, риса и перловки — выбирайте свой семейный вариант

Кутья — это сакральное блюдо, с которого начинается рождественский ужин. Ее вкус — это вкус праздника, детства и семейных традиций. Вот три самых каноничных рецепта: классический из пшеницы, более легкий из риса и необычный из перловки, чтобы каждый нашел свой идеальный вариант.

Классическая кутья из пшеницы

Стакан пшеницы для кутьи (колива) тщательно промываю, заливаю холодной водой на ночь. Утром сливаю, заливаю чистой водой (соотношение 1:3) и варю на медленном огне 2–3 часа до полного размягчения зерна. Воду сливаю. Отдельно 150 г мака заливаю кипятком на 30 минут, затем воду сливаю, перекладываю мак в ступку и растираю до появления белого «молочка» (или измельчаю блендером). Горсть грецких орехов слегка подсушиваю на сковороде и мелко рублю. Горсть изюма промываю и заливаю кипятком на 10 минут для мягкости. В большую миску выкладываю остывшую пшеницу, мак, орехи и изюм. Добавляю 3–4 столовые ложки жидкого меда и аккуратно перемешиваю. Если кутья кажется густой, можно добавить немного узвара (компота из сухофруктов).

Нежная кутья из риса

Стакан круглозерного риса промываю до прозрачной воды. Заливаю 2 стаканами воды, довожу до кипения, убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и варю 20 минут, не открывая. Затем выключаю огонь и оставляю рис под крышкой еще на 15 минут пропариться. Готовлю мак, как в первом рецепте. Горсть миндаля или фундука измельчаю. Горсть кураги и изюма мелко режу. В теплый рис добавляю маковую массу, орехи, сухофрукты и 3 столовые ложки меда. Тщательно, но бережно перемешиваю.

Необычная кутья из перловки

Стакан перловой крупы промываю, заливаю водой на 2–3 часа. Затем сливаю, заливаю чистой водой (1:4) и варю на медленном огне около 1–1,5 часа до мягкости, периодически подливая воду, если выкипает. Готовую перловку откидываю на сито и даю остыть. 100 г мака готовлю, как в первом рецепте. Горсть смеси цукатов (папайя, ананас) и клюквы мелко режу. Горсть кедровых орехов слегка обжариваю на сухой сковороде. Смешиваю остывшую перловку, мак, цукаты с клюквой и орехи. Заправляю 2–3 столовыми ложками меда и, если нужно, парой ложек апельсинового сока для аромата.

