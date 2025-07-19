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19 июля 2025 в 20:00

Куриный рулет с адыгейским сыром и грибами! Вкуснятина на ужин за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный рулет с адыгейским сыром и грибами — король праздничного стола! Этот роскошный рулет станет главным украшением вашего застолья — сочное куриное мясо, тающий адыгейский сыр и ароматные грибы создают неповторимую гармонию вкусов. Блюдо выглядит по-ресторанному эффектно, а готовится проще, чем кажется!

Возьмите целую курицу (1,5–2 кг), аккуратно удалите кости, сохраняя кожу целой. Мясо слегка отбейте, посолите и поперчите. Для начинки обжарьте 300 г шампиньонов с 1 луковицей до золотистости, смешайте с 200 г натертого адыгейского сыра и пучком рубленой зелени.

Равномерно распределите начинку по куриному филе. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую пленку, затем в фольгу. Запекайте в духовке при 180 °C 1–1,5 часа. За 15 минут до готовности раскройте фольгу для образования румяной корочки.

Дайте рулету остыть в фольге 30 минут — так он сохранит сочность. Перед подачей нарежьте толстыми ломтиками и украсьте свежими овощами. Этот изысканный рулет произведет фурор среди гостей!

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ужины
рулеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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