06 февраля 2026 в 15:57

Куриные рулеты, которые тают во рту: творожно-сырная начинка и хрустящая корочка. Идеальны для ужина. Мой рецепт

Творог, смешанный с сыром, — это не просто вкусная добавка. Это «островок» сочности внутри постного мяса. При запекании он плавится, пропитывая куриные волокна изнутри, не давая им высохнуть ни на секунду.

Куриное филе (500 г) разрезаю вдоль на две плоские половинки (можно слегка надрезать и раскрыть как книжку). Каждый кусок кладу между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно отбиваю молотком до толщины около 1 см. С обеих сторон присыпаю солью и специями (паприка, куркума).

Для начинки смешиваю 120 г творога (лучше не слишком влажного), 50 г сыра, натертого на мелкой терке, 1 ст. л. майонеза или сметаны, 2 измельченных зубчика чеснока, мелко нарезанную зелень (кинзу, укроп, петрушку) и щепотку черного перца.

На каждую отбитую пластину куриного филе выкладываю 2-3 ст. л. творожной начинки, распределяю ее ровным слоем, не доходя до краев 1-1,5 см.

Аккуратно сворачиваю филе в плотный рулет, начиная с более узкого края. Закрепляю края зубочистками или перевязываю кулинарной нитью.

В сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла. На сильном огне обжариваю рулеты со всех сторон по 1-2 минуты до образования равномерной золотисто-коричневой корочки.

Перекладываю рулеты в огнеупорную форму или на противень. Отправляю в разогретую до 220°C духовку на 20-25 минут. Готовность проверяю, проткнув самый толстый рулет ножом: сок должен быть прозрачным. Даю немного остыть, удаляю зубочистки/нитки, нарезаю на порционные кружочки и подаю.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

