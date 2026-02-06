Секрет шефа для мягкой курицы. Добавьте это в маринад

Йогуртовый маринад — это гарантия невероятно сочной и мягкой курицы. Добавьте к нему пикантные специи, и будет вкусно. Но мы пойдем дальше! Раскроем один секрет, который добавит вашему блюду сложный восточный характер и сделает его по-настоящему уникальным.

Взбейте 200 г натурального йогурта (3-5% жирности) с 2 ст. л. оливкового масла. Вмешайте 2 ч. л. томатной пасты, 1 ч. л. молотого кумина (зиры), по 1/2 ч. л. паприки и куркумы, соль и черный перец по вкусу. Добавьте 3 измельченных зубчика чеснока и мелко нарубленный пучок кинзы. Секретный компонент — 1 ст. л. тхины (кунжутной пасты)! Она свяжет соус и добавит ореховые ноты. Замаринуйте в этой смеси 800 г куриных бедрышек на 4-8 часов. Запекайте на решетке при 190 °C 35-40 минут до румяной корочки.

Совет от шефа: Используйте густой греческий йогурт — он лучше обволакивает мясо и не дает ему тушиться. Для хрустящей кожицы перед закладкой в духовку промокните курицу салфеткой.

КБЖУ на 100 г: ~175 ккал | Б: 18 г | Ж: 9 г | У: 3 г

