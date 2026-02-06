1 курица и 1 бутылка: самый сочный куриный рулет без ветчинницы и духовки

Этот рулет — настоящая находка для тех, кто любит простые и эффектные рецепты. Без ветчинницы, без запекания и без лишних хлопот. Курица томится в собственном соку, пропитывается специями и чесноком, а желатин делает рулет плотным и идеально нарезаемым. По вкусу — как нежная домашняя ветчина. Подойдёт и для бутербродов, и для праздничной нарезки.

Ингредиенты. Курица — 1 шт. (или 500–600 г филе), желатин — 30 г, чеснок — 3–4 зубчика, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, паприка — по вкусу, сухой чеснок — по желанию, любимые специи — по вкусу, вода — для желатина.

Приготовление. Курицу разделывают на кусочки и выкладывают в глубокую сковороду или сотейник. Тушат без масла на слабом огне в собственном соку 30–35 минут до полной мягкости. В процессе добавляют соль, перец и специи. Желатин заливают небольшим количеством тёплой воды и оставляют набухать. Готовое мясо немного остужают, отделяют от костей и мелко нарезают или разбирают руками. Добавляют измельчённый чеснок, набухший желатин и весь образовавшийся бульон. Тщательно перемешивают до однородности. Пластиковую бутылку из-под воды разрезают сверху, формируя широкое отверстие. Массу плотно утрамбовывают внутрь, хорошо прижимая ложкой. Заготовку убирают в холодильник минимум на 6 часов, лучше — на ночь, до полного застывания. Готовый рулет аккуратно освобождают от бутылки, нарезают ломтиками и подают к столу.

